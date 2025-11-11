پخش زنده
امروز: -
بیستویکمین دوره جشنواره دانشجویی «نهال» با رقابت آثار در بخشهای فیلم کوتاه، مستند، تجربی، انیمیشن، فیلمنامه، عکس و پوستر از ۲۱ تا ۲۹ آبانماه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیست و یکمین جشنواره نهال آثار دانشجویان در بخشهای فیلم کوتاه (داستانی، تجربی، مستند، انیمیشن و سال اولی)، فیلمنامه، عکس و پوستر فیلم، در بخش بینالملل در تاریخ ۲۱ و ۲۲ آبانماه اکران میشود و اکران بخش ملی نیز از ۲۳ تا ۲۸ آبانماه ادامه خواهد داشت و آیین اختتامیه جشنواره نهال در تاریخ ۲۹ آبانماه برگزار میشود.
ارسال آثار به این جشنواره در تابستان امسال و تا پیش از ۵ مردادماه ۱۴۰۴ انجام شده است.
اسامی فیلمهای راه یافته در بخشهای مختلف:
بخش مستند:
های یل، مرثیه خون (محمود درویش)، تهران روی دیوار، دوم شخص مفرد، سمفونی اجباری، برافراز فروزان، عکاسخانه، پدران کتاب، پریان، ماراتن مسیه، سنگینی نرم، فریدون.
بخش تجربی.
حزن، نامهای به ژلگ، کوزهگر، کشیدن نخها، F (جستاری پیرامون پرتره زنانه)، ورود به خلا، گوشتی که حرف میزند، فرار سوکسی، و هنوز که برگردد، زیر چشمان خدا، تقریباً واقعی تقریباً مستند، گل قرمز و آبی، ایلیها، هفت پیکر، شطرنج آتش.
بخش پویانمایی:
چاوک، مرغسانان، ماروت، همراه، در واپسین سالیان عمر، بار، ۲۳ کیلوگرم، زخمهای نامرئی، صورتک، اکسلوتل، راهی که آمدهایم، سگ.
بخش سال اولی:
رخ، برهنگی و باد، پوک، خیس، منهای بازی، تنپوش، گورکا، جایی که من نیست، پیتا.
بخش تماشا:
جایی که نمیرویم، جناس، به من نگاه نکن، گوشتخوار، کوفتگی، Last Order، ترمیم، ساعت نظافت، دیستوپیا، کاپیتان تورس، گلوبند، بیگ اسمال، ادامه دادیم، شب سوئیت، آکنه، آنارشی، باز همدیگر را میبینیم، حرمان.
بخش داستانی:
کالبو، سخت مثل پاک کردن خون، بنتالشلبیه، چهل، بودن، شیفت شب، هموفیلیا، One Last Shot، گزارش، هارمونیکا، متهم اظهار پشیمانی نکرد، دوئت، مثلاً قرمز، در باب پایان دادن به یک چیز، آفساید، تاداسانا، گالیا، دیگری، دودمان، جایی برای گم شدن، همسان، ابله، وضعیت قرمز، ماه پنه، ژاپنی، منفی ۱۸ درجه سانتیگراد، آقا مجتبی، اهلی، ستاره دنبالهدار، چشم سوم، دو ساعت پیش، من دیدم هیولا پرواز میکند، مرجی، آخرین تماس، رستگاری پشت چشمانش، بالاجبار، زبان مادری، عزیزم امیدوارم چهرهام را فراموش نکنی، اقیانوس آرام، پینه، منطقه حساس، روزها در راه، آب مطهر، برقص.
بخش هنرستان:
در حوزه داستانی: تاریک روشن، داغول، شکستن دیوار صوتی، فیلم
در حوزه انیمیشن: رویای بیپایان، وراج، پشت قابها
در حوزه تجربی: پلکنده، سهگانه چشمانداز
بخش ملی پوستر:
آثار راهیافته به این بخش عبارتاند از:
بایکولار، دوئت، خط، اقیانوس آرام، من دیدم هیولا پرواز میکنن، یک تار مو، بودن، بیمار آخر، بود باد، آبسترکت، یزله آب، گرگی در کمین، تیتان، زبان مادری، تونل، ۲۳۷ درجه، ?Where is it، دو ساعت پیش، استوریبرد.
بخش فیلمنامه:
آخرین نگاه، دهه هفتادی، بچهها نگاهمان میکنند، بخت، فریاد در پستوی سکوت، مسیر جایگزین، قلاده قرمز، آدم جعبهای، شبی که پایان نیافت، بیسیم یک کلیشه عاشقانه، آلاو، فریاد، آن سوی رنگها، اینجا، معلق، شیما، شک ایمان، سیمبان، سوپر ۸، ویو ابدی، عبور از دیوارها، کمربندی غربی، کلهزن پاشنه بیست سانتی را قطع کن، روسفید، بچه، ماهگرفتگی، مفتبری، قرارگاه مرزی، دانشآموز، انجیر خشک، از نزدیکترین جای ممکن، کیلومتر ۳۵، ماربازی، خانه شماره ۲۴، گربهای که نجات پیدا کرد، تکثیر، شعاع پانصد متری.
بخش بینالملل:
Kintsugi, The Sound of Home, Family Sunday, Mom Dances, The Shadow of Your Hand Has Fallen Asleep, RUSHMORE, KNITTED, Happiness Is Close, DIVA SICANELLA, SPACE DELIVERY, January, TRASH, Skinned, Grimmer’s Nightmare, Göktta, The Sky Never Disappointed Anyone, Utopia A House Is a House, My First Phone, About Home, Courage, The Flower by the Road, The Song of the Sheep, The Contact, The Lonely Ocnus, The Sighting of a Sojourner, DOWN TO EARTH, NONE, Funny Guy, Cats, Just a Little Longer, Blame It on the Pigs, Morena, PECKERHEAD, Our Unforgettable Fellow, The Journey, A THREE DOG NIGHT, Le Altre Vite (The Other Lives) , Reflect, Fekry’s Thoughts, MONSTER, Don’t You Dare, Ceasefire, Deepfake, Pull Up If I Pull Up, Grandchild ۱۳۹.