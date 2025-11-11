توافق‌های بدست آمده بین وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با وزرای حوزه صنعت، سرمایه‌گذاری و تجارت ازبکستان در تاشکند، نویدبخش ایجاد جهش چشمگیر در سطح مبادلات تجاری و بازرگانی بین دو کشور است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از تاشکند؛ سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان که در صدر هیئتی عالیرتبه به ازبکستان سفر کرده است، در دیدار و مذاکره با وزیران «سرمایه‌گذاری و تجارت» و «صنایع معدنی و زمین‌شناسی» این کشور، بر اراده جدی مقامات عالی ایران و ازبکستان برای توسعه و تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری تاکید کرد و گفت: هرچند روند همکاری‌ها در مسیر صعودی قرار دارد اما براساس عزم جدی روسای جمهور دو کشور باید به چشم‌انداز‌های ترسیم شده دست پیدا کنیم.

در این دیدار که «لذیذ قدرت‌اوف» وزیر سرمایه‌گذاری معدن و تجارت ازبکستان و «بابور اسلاموف» وزیر صنایع معدنی و زمین شناسی این کشور به طور همزمان با وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به گفت‌و‌گو نشستند، توافق‌هایی در زمینه نقشه راه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، برای دستیابی به اهداف تعیین شده بدست آمد.

طرفین همچنین بر همکاری در زمینه رفع برخی موانع از جمله در زمینه موضوعات گمرکی، بانکی و حمل‌ و نقل تاکید کردند.

سیدمحمد اتابک همچنین با همراهی سفیر جمهوری اسلامی ایران، سه تن از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع مجلس شورای اسلامی و نیز معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه از چند شرکت بزرگ صنعتی و پارک فناوری تاشکند بازدید کرد.

وزیر صمت روز سه‌شنبه نیز ضمن دیدار و مذاکره با نخست‌وزیر ازبکستان، از چهارمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌های نوین بازدید خواهد کرد.