

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر عباس سروش در مراسم تکریم و معارفه مدیران پژوهشی این دانشگاه با اشاره به اینکه ارتباط دانشگاه با صنعت هنوز نتوانسته تأثیر ملموس در اصلاح روند مصرف انرژی بر جای بگذارد، اظهار کرد: در طول بیش از دو دهه، میزان مصرف سوخت کشور افزایش پیدا کرده و راندمان دستگاه‌های مصرف‌کننده سوخت کاهش یافته یا ثابت مانده است؛ در حالی که بسیاری از کشورها با مصرف مشابه، بهره‌وری بالاتری دارند.

وی افزود: باید بررسی کنیم کارهایی که تحت عنوان پژوهش و ارتباط با صنعت انجام می‌دهیم چه بروندادی برای جامعه دارد. اگر پژوهش‌ها و سیاست‌گذاری‌ها با هم هماهنگ نباشند، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد و در نهایت باید پاسخگوی آیندگان باشیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انتقاد از گسست بین داده‌های پژوهشی از یک طرف و سیاست گذاری و تصمیم‌های اجرایی در حوزه انرژی تاکید کرد: دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر در زمینه پژوهش‌های مرتبط با سوخت و احتراق زحمات زیادی کشیده‌اند، اما این تلاش‌ها تا زمانی که با نیازهای صنعت پیوند نخورد تأثیر بیرونی نخواهد داشت.

سروش ادامه داد: ما باید بر اساس داده‌ها ارزیابی کنیم که فعالیت‌های پژوهشی چه مقدار اثر بیرونی دارند و آیا نتایج این تحقیقات دوباره به صنعت بازمی‌گردد یا نه. اگر پژوهش فقط در قالب آمار پژوهشی باقی بماند و به‌بهبود عملکرد صنعت منجر نشود، در مسیر اصلی پیشرفت قرار نگرفته‌ایم.

وی ضمن اشاره به اهمیت همکاری بین دانشگاه‌ها و نهادهای حکمرانی تصریح کرد: حل چالش‌های موجود در زمینه انرژی و ارتباط صنعت و دانشگاه نیازمند کار جدی و تعامل بین دانشگاه‌ها و قانون‌گذاران است. باید این مباحث را در نشست‌های تخصصی مشترک مطرح کرد.