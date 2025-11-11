رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از راه‌اندازی پایگاه ملی ترویج علم خبر داد و گفت:این پایگاه با همکاری انجمن ترویج علم ایجاد شده و امکان دسترسی به پایان‌نامه‌ها، پروپوزال‌ها و آثار علمی مرتبط با ترویج علم را برای کاربران فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر محمد حسن‌زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش این پژوهشگاه در گردآوری و ارائه آثار علمی کشور گفت: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران همواره گردآورنده نتایج پژوهش‌ها از جمله پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، مقالات و کتاب‌ها بوده است.

وی افزود: با توجه به سابقه فعالیت خود در حوزه ترویج علم و نگارش کتاب، علاقه‌مند بودم از ظرفیت‌ها و دارایی‌های ملی برای توسعه و گسترش ترویج علم استفاده شود. به باور من، اگر هدف ما افزایش کاربردی‌سازی علم است، باید وقت، سرمایه و امکانات بیشتری را صرف حوزه ترویج علم کنیم.

رئیس پژوهشگاه با اشاره به همکاری‌های اخیر این نهاد با انجمن ترویج علم ایران اظهار کرد: در جلسات مشترکی که داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که هم در بعد زیرساخت و هم در زمینه برگزاری رخداد‌ها و مطالعات علمی می‌توانیم نقش مؤثری ایفا کنیم. در حوزه زیرساختی، گام مهم ما راه‌اندازی «سامانه ملی ترویج علم» بوده است.

حسن‌زاده درباره جزئیات این سامانه توضیح داد: این سامانه در نخستین گام به هر کاربر این امکان را می‌دهد تا با جست‌وجوی هر کلیدواژه در نشانی popsci.ir، به مجموعه‌ای از پایان‌نامه‌ها، پروپوزال‌ها و سایر آثار علمی مرتبط با ترویج علم دسترسی پیدا کند. این سامانه با ترکیب کلیدواژه مورد نظر با واژگان تعریف‌شده در حوزه ترویج علم، نتایج مرتبط را استخراج و نمایش می‌دهد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، با اشاره به گام‌های بعدی در توسعه سامانه ملی ترویج علم گفت: در این سامانه، جست‌و‌جو‌ها به‌طور اختصاصی در حوزه ترویج علم انجام می‌شود و کاربران می‌توانند نتایج را بر اساس دانشگاه، مکتب، سال و موضوع مشاهده کنند. این سامانه داده‌ها را به‌صورت تفکیک‌شده و منظم نمایش می‌دهد تا دسترسی به آثار علمی مرتبط با ترویج علم تسهیل شود.

وی افزود: در گام دوم، قرار است آثاری که به‌طور خاص در زمینه ترویج علم نوشته شده‌اند نیز به این سامانه افزوده شوند تا علاقه‌مندان بتوانند مجموعه‌ای از مطالب و آثار علمی به زبان ساده را در آن مشاهده کنند.

حسن‌زاده ادامه داد: برنامه‌ای نیز در دست تهیه است تا به دانشگاه‌ها پیشنهاد شود هر پژوهشگر بخشی از یافته‌های علمی خود را به زبان عامه‌فهم نگارش کرده و در این سامانه بارگذاری کند تا عموم مردم بتوانند از نتایج علمی کشور بهره‌مند شوند.

رئیس پژوهشگاه با تأکید بر اینکه این سامانه گامی اولیه در مسیر یک برنامه بلندمدت است، گفت: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران وظیفه خود می‌داند که در مسیر ترویج و کاربردی‌سازی علم نقش‌آفرینی کند. در حال حاضر، سطح کاربردی‌سازی علم در کشور پایین است و اگر قرار باشد ارتقا یابد، باید توجه ویژه‌ای به ترویج و همگانی‌سازی علم صورت گیرد.