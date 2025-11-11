شمار فزاینده افراد گم شده در انگلیس، به بحرانی پنهان در این کشور مبدل شده است به گونه‌ای که حدود نیم میلیون نفر در این کشور تلاش می‌کنند خبری از عزیزان خود در این کشور به دست آورند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه ایندیپندنت با درج این خبر نوشت اعضای خانواده افراد گمشده در انگلیس، با انتظار و اضطراب کشنده و ترس و بی ثباتی زندگی می‌کنند، زیرا برای اعضای گمشده، نگرانند.

ایندیپندنت افزود: هر دو و نیم دقیقه، معادل ۷۰ هزار نفر در سال، گزارش گم شدن یک کودک در انگلیس دریافت می‌شود و بیشترین شمار افراد گمشده را نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله انگلیسی تشکیل می‌دهند. این روزنامه به نقل از آمار پلیس انگلیس نوشت ۶۱ درصد از افراد گم شده در این کشور را نوجوانان تشکیل می‌دهند.

در پی روند افزایشی شمار افراد گمشده در انگلیس، نهاد‌های مدنی در این کشور سازوکاری با نام "سیف کال" (SafeCall)، به منظور کمک به یافتن شمار زیادی از کودکان گمشده در این کشور راه اندازی می‌کنند. با همکاری سازوکار "مردم گمشده" (Missing People) در انگلیس، شماره تلفن‌هایی برای گزارش درباره افراد گمشده اعلام می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند درباره عزیزان گمشده خود به ویژه کودکان و نوجوانان اطلاعاتی به دست آورند.