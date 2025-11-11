پخش زنده
رئیس دانشگاه خوارزمی با انتقاد از گسترش بیرویه رشتههای تکراری در دانشگاههای کشور گفت: در هیچ کشوری سه دانشگاه در یک شهر ، یک رشته را ارائه نمیدهند ، چنین شرایطی نشانه نبود انسجام و نگاه آمایشی در نظام آموزش عالی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عبدالهی در نخستین نشست کارگروه مدیریت آموزش عالی استان البرز که در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، گفت: نظام آموزش عالی کشور نیازمند بازنگری جدی است ، تکرار رشتهها در دانشگاههای مختلف بدون توجه به نیاز بازار کار، نه تنها موجب هدر رفت منابع میشود بلکه کارایی آموزش عالی را نیز کاهش میدهد.
وی افزود: هر دانشگاه باید مأموریت مشخص و نقش منطقهای خود را بشناسد ، وقتی چند دانشگاه بدون هماهنگی رشتهای مشابه ارائه میدهند ، عملاً تعادل آموزشی از بین میرود و فرصتهای شغلی فارغالتحصیلان نیز محدود میشود.
رئیس دانشگاه خوارزمی با اشاره به تجربهای از این وضعیت گفت: در یکی از بازدیدها در شهر شیراز مشاهده کردم سه دانشگاه مختلف رشته مهندسی کامپیوتر را ارائه میدهند ، چنین وضعیتی در هیچ کشور توسعهیافتهای وجود ندارد و باید با اجرای دقیق سند آمایش آموزش عالی اصلاح شود.
عبدالهی تأکید کرد: آینده آموزش عالی ایران در گرو تغییر نگرش از مدرکگرایی به مهارتگرایی است ، دانشگاهها باید متناسب با نیاز جامعه و تحولات بازار کار برنامهریزی کنند و از ایجاد رشتههای تکراری بپرهیزند.
وی در پایان با اشاره به جایگاه دانشگاه خوارزمی به عنوان دانشگاه مادر استان البرز گفت: همافزایی دانشگاهها و نهادهای سیاستگذار استانی، کلید ساماندهی آموزش عالی است. با نگاه آمایشی میتوان مسیر توسعه علمی کشور را هدفمند و اثربخش کرد.