

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عبدالهی در نخستین نشست کارگروه مدیریت آموزش عالی استان البرز که در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، گفت: نظام آموزش عالی کشور نیازمند بازنگری جدی است ، تکرار رشته‌ها در دانشگاه‌های مختلف بدون توجه به نیاز بازار کار، نه‌ تنها موجب هدر رفت منابع می‌شود بلکه کارایی آموزش عالی را نیز کاهش می‌دهد.

وی افزود: هر دانشگاه باید مأموریت مشخص و نقش منطقه‌ای خود را بشناسد ، وقتی چند دانشگاه بدون هماهنگی رشته‌ای مشابه ارائه می‌دهند ، عملاً تعادل آموزشی از بین می‌رود و فرصت‌های شغلی فارغ‌التحصیلان نیز محدود می‌شود.

رئیس دانشگاه خوارزمی با اشاره به تجربه‌ای از این وضعیت گفت: در یکی از بازدید‌ها در شهر شیراز مشاهده کردم سه دانشگاه مختلف رشته مهندسی کامپیوتر را ارائه می‌دهند ، چنین وضعیتی در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای وجود ندارد و باید با اجرای دقیق سند آمایش آموزش عالی اصلاح شود.

عبدالهی تأکید کرد: آینده آموزش عالی ایران در گرو تغییر نگرش از مدرک‌گرایی به مهارت‌گرایی است ، دانشگاه‌ها باید متناسب با نیاز جامعه و تحولات بازار کار برنامه‌ریزی کنند و از ایجاد رشته‌های تکراری بپرهیزند.

وی در پایان با اشاره به جایگاه دانشگاه خوارزمی به عنوان دانشگاه مادر استان البرز گفت: هم‌افزایی دانشگاه‌ها و نهاد‌های سیاست‌گذار استانی، کلید ساماندهی آموزش عالی است. با نگاه آمایشی می‌توان مسیر توسعه علمی کشور را هدفمند و اثربخش کرد.