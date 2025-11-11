پخش زنده
براساس نتیجه نظرسنجی مشترک موسسه یو گوو (YouGov) و نشریه اکونومیست، در ماه اوت امسال، ۷۴ درصد از افرادی که در انتخابات سال ۲۰۲۴ میلادی به ترامپ رای داده بودند، از عملکرد وی راضی بودند که اکنون از این میزان، ۴ درصد کم شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، براساس نتایج این نظرسنجی، در حالی که ۵۷ درصد از مجموع مردم آمریکا، از سیاستهای ترامپ ناراضیاند، ۳۹ درصد او را تایید میکنند. این نظرسنجی در فاصله ۳۱ ماه اکتبر تا ۳ ماه نوامبر انجام شد که همزمان با دومین ماه تعطیلی دولت آمریکا بود.
روزنامه ایندیپندنت در این باره نوشت، اکنون حدود ۴۲ میلیون آمریکایی، در دستیابی به برنامه کمک غذایی با دشواری روبروشدهاند و تعطیلی دولت در آمریکا که به خاطر اختلافات سیاسی است، به بیشترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است. به نوشته این روزنامه، سازمانهای خیریه با راه اندازی شمار بیشتری از بانکهای غذا در صددند تا به افراد گرسنه در آمریکا غذا بدهند، همچنین هزاران هواپیما به علت تعطیلی دولت و از کار افتادن برجهای مراقبت، زمین گیر شدهاند.
روزنامه ایندیپندنت افزود: دونالد ترامپ در شبکههای اجتماعی، این نظرسنجیها را دروغین و توطئه دموکراتها دانست. وی نوشت، در نظرسنجیهای واقعی، امتیازهایش از همیشه بیشتر است.