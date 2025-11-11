پارلمان روسیه (دوما) ضمن محکوم کردن حضور نظامی آمریکا در سواحل ونزوئلا، از همه پارلمان‌های جهان خواست این اقدام تحریک‌آمیز و تهدیدکننده صلح در آمریکای لاتین را محکوم کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس به نقل از منابع خبری ونزوئلا؛ پارلمان فدراسیون روسیه در یک موضع‌گیری قدرتمند که نشان‌دهنده تعمیق شکاف‌های ژئوپلیتیک میان مسکو و واشنگتن است، با صدور بیانیه‌ای، حضور نظامی تحریک‌آمیز ایالات متحده در نزدیکی آب‌های سرزمینی ونزوئلا را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه که توسط کمیته امور بین‌الملل دوما ارائه شده، عملیات نظامی دولت دونالد ترامپ تحت پوشش "مبارزه با قاچاق مواد مخدر" قاطعانه رد شده و هشدار داده شده است که این اقدامات به شکل خطرناکی تنش‌ها را در منطقه افزایش می‌دهد.

در متن این سند آمده است: دومای دولتی از پارلمان‌های کشور‌های عضو سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد تا افزایش حضور نظامی ایالات متحده در نزدیکی آب‌های سرزمینی ونزوئلا را محکوم کنند.

این بیانیه تأکید می‌کند که اقدامات تحریک‌آمیز و تهاجمی واشنگتن با اصول منشور ملل متحد ناسازگار است، حاکمیت ونزوئلا را نقض می‌کند و یک سابقه خطرناک برای ثبات منطقه‌ای ایجاد می‌نماید.

قانونگذاران روس از واشنگتن خواستند تا "از هرگونه تشدید تنش نظامی خودداری کرده" و با پایبندی به قوانین بین‌المللی به مسیر گفت‌و‌گو و همکاری بازگردد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: جامعه بین‌المللی باید فوراً تهدید به استفاده از زور علیه ونزوئلا را محکوم کرده و برای حفظ آمریکای لاتین و کارائیب به عنوان منطقه‌ای برای صلح، ثبات و همکاری تلاش کند.