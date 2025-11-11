پخش زنده
نتایج انتخابات اخیر در ایالتهای نیوجرسی و ویرجینیا نشان میدهد واکنش منفی لاتینتبارها به سیاستهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، موجب افزایش قابلتوجه آرای دموکراتها در میان این جامعه شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، به نقل از روزنامه واشنگتنپست، در ایالت نیوجرسی دو شهرستان «هادسون» و «پاسائیک» با بیشترین جمعیت لاتینتبار بیشترین چرخش به سمت دموکراتها را تجربه کردند، در همین حال شهر مهاجرنشین «ماناساس پارک» در ویرجینیا نیز با اکثریت لاتینتبار، به نامزد دموکرات فرمانداری این ایالت با اختلافی ۴۲ امتیازی رأی داد.
بر اساس نظرسنجیهای بعد از انتخابات اخیر، دموکراتها توانستهاند بخش قابلتوجهی از آرای لاتینتبارها را که در سال گذشته به جمهوریخواهان گرایش پیدا کرده بودند، دوباره به دست آوردند؛ موضوعی که زنگ خطری برای ترامپ و حزب جمهوریخواه محسوب میشود.
همچنین «خوزه آرانگو»، رئیس باسابقه حزب جمهوریخواه در شهرستان هادسون، با اشاره به سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی دولت ترامپ گفت: «رأیدهندگان لاتین نه به نفع حزب دموکرات، بلکه علیه آنچه در حزب جمهوریخواه نمیپسندند رأی دادند.» وی افزود: وقتی برخوردهای تند با مهاجران قانونی و خانوادههای چندنسلی در آمریکا آغاز شود، «مشکل، دیگر فقط مهاجرتی نیست بلکه آمریکایی است».
به نوشته واشنگتنپست، در انتخابات اخیر، نامزدهای دموکرات در سطح ایالتی توانستند دستکم با اختلاف ۳۰ امتیاز در میان لاتینتبارها پیروز شوند؛ در حالی که سال گذشته ترامپ در برخی ایالتها نزدیک به نیمی از آرای این جامعه را کسب کرده بود و در نیوجرسی، ۱۸ درصد از لاتینتبارانی که در انتخابات گذشته به ترامپ رأی داده بودند، اینبار به نامزد دموکرات رأی دادند. بسیاری از ناظران، افزایش محبوبیت دموکراتها میان لاتینتباران را واکنشی به سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ میدانند.
در سالهای اخیر، افزایش فعالیت مأموران اداره مهاجرت و گسترش بازداشتها، حتی در میان شهروندان آمریکایی لاتینتبار، باعث ایجاد فضای رعب و بیاعتمادی در این جوامع شده است. در شهر ماناساس پارک که بیش از ۴۰ درصد جمعیت آن لاتینتبار هستند، فعالان محلی میگویند در این انتخابات، رأیدهندگان لاتین بهویژه از ترس بازگشت سیاستهای مهاجرتی ترامپ به پای صندوقها رفتند.
«یسی آمایا»، عضو شورای شهر که اصالتاً اهل السالوادور است، گفت: «ترس از حضور مأموران مهاجرت حتی میان شهروندان آمریکایی لاتینتبار، انگیزه اصلی مشارکت بود.» همچنین در ویرجینیا، گروههای حامی مهاجران مانند «کاسا این اکشن» کارزار گستردهای برای جلب رأی لاتینتباران آغاز کردند، این کارزار که از بهار گذشته با در زدن خانهها شروع شد، تلاش داشت روایت ترامپ درباره وضعیت اقتصادی را خنثی کند و توجه رأیدهندگان را به برنامههای اجتماعی و معیشتی دموکراتها جلب نماید.
«کارلا بوستیوس»، رئیس سازمان لاتینتباران دموکرات ویرجینیا، گفت: جلسات متعددی برای شنیدن دغدغههای لاتینتباران برگزار شد و مشخص شد که آنان احساس میکنند حزب دموکرات کمتر به موضوع گرانی و هزینههای زندگی میپردازد و همین مسئله، به گفته او، زمینه را برای موفقیت پیام اقتصادی نامزد دموکرات، «ابیگیل اسپنبرگر»، فراهم کرد.
واشنگتنپست نوشت: هر چند نتایج اخیر نشانهای از بازگشت اعتماد لاتینتباران به دموکراتهاست، اما کارشناسان هشدار میدهند که این روند ممکن است در ایالتهای دیگر مانند تگزاس جنوبی و فلوریدا جنوبی، که جامعه لاتینتبار دیدگاههای محافظهکارانهتری دارد به سادگی تکرار نشود.