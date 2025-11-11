پخش زنده
امروز: -
چهارده بانوی ملی پوش کبدی کشورمان برای شرکت در رقابتهای قهرمانی جهان در اردو آمادگی حضور دارند.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این تیم ۲۴ آبان راهی رقابتهای جهانی میشود. زهرا احمدی، نیکتا جلالوند، زهرا خدابنده لو، رویا داودیان، مریم سلگی، آزاده صیدی، اسما فخری، آیناز فرامرزی، زهرا کریمی، مهتاب لک علی آبادی، آتنا مددی، صبا مقصودلو، سحر یاری، فاطمه طوسی دعوت شدگان به اردوی پایانی هستند.
سرپرست این تیم زهرا محمدزاده، سرمربی: زهره تربتی نژاد، لیلا دوستوندی و آزاده سلگی مربی این تیم هستند. مسابقات کبدی بانوان قهرمانی جهان از ۲۵ آبان در بنگلادش آغاز میشود و تا ۳ آذر ادامه خواهد داشت.