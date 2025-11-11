به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سرهنگ جواد خواجه‌پور گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیر مجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در دو منزل مسکونی در شهر سیرجان ، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا پلیس آگاهی پس از بررسی و تایید صحت اخبار و هماهنگی قضایی به منازل مسکونی مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی انجام شده از این دو ۲۱ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با بیان اینکه کارشناسان ارزش این دستگاه‌ها را ۱۶ میلیارد ریال برآورد کردند افزود : در این رابطه متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.



