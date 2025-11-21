به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با اشاره به وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی در استان گفت: در حال حاضر ۲۶۰ متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی در مراحل مختلف اجرایی آن قرار دارند.

کاظمی در جلسه بررسی وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی در استان افزود: برخی از این پروژه‌ها در مرحله پایانی هستند و به‌زودی انرژی تولیدی آنها به شبکه تزریق خواهد شد.

به گفته وی، سایر متقاضیان نیز در حال طی مراحل اخذ مجوز، تعیین زمین و آماده‌سازی ساختگاه هستند.

وی با اشاره به آمار نیروگاه‌های خورشیدی احداث‌شده در استان نیز خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۱۲ نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی در سطح استان زنجان احداث شده است.

کاظمی افزود: از این تعداد، ۲۹۰ نیروگاه با ظرفیت پنج کیلووات، تحت حمایت نهاد‌هایی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و در مناطق روستایی و محروم احداث شده‌اند.

وی اظهار داشت: این پروژه‌ها نقش مهمی در توانمندسازی خانوار‌های کم برخوردار و توسعه پایدار مناطق محروم ایفا کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با تاکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های پاک، خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود و استقبال متقاضیان، چشم‌انداز روشنی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان زنجان وجود دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با حمایت‌های بیشتر، شاهد افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد مصرف برق استان زنجان باشیم.