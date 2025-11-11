به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما یکصد و چهل و سومین نشست علنی دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (سه شنبه ۲۰ آبان ماه) راس ساعت راس ۸ و ۱۰ دقیقه و با حضور ۱۹۳ نفر از نمایندگان مردم به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در ابتدای جلسه برای برگزاری صحن علنی در دوشیفت صبح و بعدازظهر رای گیری شد که طبق آن بنا شد جلسه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شود. عصر امروز رئیس جمهور برای دفاع از عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت به بهارستان می‌آید.

ادامه بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در دستور کار امروز نمایندگان خانه ملت است.