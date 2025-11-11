محمد علی طالبی افزود:جبران عقب‌ماندگی‌های آموزش‌و‌پرورش استان مستلزم افزایش چندبرابری اعتبارات و بهره‌گیری از ظرفیت خیران، صنایع کوچک و سرمایه‌گذاران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،استاندار و رئیس شورای آموزش و پرورش استان کرمان گفت: جبران عقب‌ماندگی‌ها در حوزه آموزش و پرورش استان کرمان مستلزم افزایش چند برابری اعتبارات و استفاده از ظرفیت خیران، صنایع کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به توسعه آموزش است.

دکتر محمدعلی طالبی در بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور وزیر آموزش و پرورش و سخنگوی دولت

یکی از اتفاقات مثبت در استان، ورود بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به عرصه مدرسه‌سازی است که تاکنون ساخت حدود ۸۴۰ کلاس درس و پنج هنرستان را تعهد کرده‌اند

باید از فرصت حمایت‌های دولت و توجه رئیس‌جمهور به موضوع مدرسه‌سازی، برای اجرای یک حرکت انقلابی در حوزه آموزش و پرورش استان استفاده شود