به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان از اجرای طرح پیشران گیاهان دارویی در شهرستانهای بویراحمد، کهگیلویه و چرام خبر داد.

نیرومند صیادی با بیان اینکه این طرح با همکاری بنیاد برکت در این سه شهرستان اجرا شدگفت: تاکنون ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه برای توسعه و پایداری کشت این گیاهان به کشاورزان متقاضیان پرداخت شده است.

صیادی با اشاره به حمایت‌های همه‌جانبه جهاد کشاورزی از کشاورزان، افزود: این حمایت‌ها شامل نظارت فنی بر مراحل کاشت، داشت و برداشت، تأمین نهاده‌های مورد نیاز و برگزاری کلاس‌های آموزشی تخصصی برای کشاورزان است تا کشت گیاهان دارویی به صورت پایدار و اقتصادی پیش برود.

وی اضافه کرد: در قالب این طرح، ۸ هکتار از اراضی دشت روم به کشت گل محمدی، ۱۲ هکتار در منطقه مختار به کشت زعفران و ۱۸ هکتار از اراضی موگر بویراحمد به کشت آنغوزه اختصاص یافته است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر ظرفیت‌های بالای استان در تولید گیاهان دارویی بومی و کم‌آب‌بر، ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد کشاورزان و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی منطقه است و پیش‌بینی می‌شود با ادامه حمایت‌ها، مساحت تحت پوشش این طرح در استان به طور چشمگیری افزایش یابد.

استان کهگیلویه و بویراحمد با بیش از ۴۷۰ گونه گیاه دارویی، یکی از قطب‌های بالقوه تولید و فرآوری این محصولات در کشور به شمار می‌رود.