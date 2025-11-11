سنتی، سپید و نیمایی، ترانه و سرود؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فراخوان یازدهمین کنگره ملی شعر بسیج (ایران مهر) منتشر شد.



با استعانت از حضرت حق و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز ایران اسلامی، سازمان بسیج هنرمندان استان مرکزی، بخش استانیِ یازدهمین کنگره ملی شعر بسیج را با عنوان " ایرانمهر" برگزار می‌کند.



محور موضوعی کنگره عبارت است از:

ایران با نگاهی به تاریخ، تمدن، فرهنگ، هنر، ادبیات و اخلاق و میراث ملی و مذهبی.

و بخش ویژه با موضوع: جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل بر ضد ایران از زوایای مختلف شامل:

مقاومت، وحدت ملی، شهدای اقتدار و قدرت بازدارنگی ایران اسلامی.

آثار ارسالی در سه قالب:

«سنتی»

«سپید و نیمایی»

«ترانه و سرود»

بصورت جداگانه مورد داوری قرار خواهد گرفت.



بخش ویژه استانی و دانش آموزی در راستای کنگره امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی:

با موضوعات؛ حضرت امام خمینی (ره)، شهدای استان مرکزی شامل شهدای محله و شهیدی که مدرسه ما به نام اوست، مشاهیر و مفاخر و نامداران استان مرکزی

از آثار رتبه اول تا سوم هر بخش در جشنواره استانی تقدیر و تجلیل به عمل آمده و آثار منتخب به دبیرخانه ملی ارسال خواهد شد.



مهلت ارسال آثار به دبیرخانه:

پانزدهم آذرماه ۱۴۰۴

شرایط ارسال اثر: اشعار ارسالی قبلا در کتاب مستقل یا مشترک یا نشریه‌ای منتشر نشده باشد.

حداکثر تعداد آثار ارسالی پنج قطعه شعر است.

علاقه مندان می‌توانند آثار خود را در قالب فایل word یا پیام متنی به همراه مشخصات در پیام رسان ایتا به شماره ۰۹۰۱۴۹۰۴۴۱۴ ارسال نمایند.