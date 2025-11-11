به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست لرستان شامگاه دوشنبه در حاشیه کشف تاکسیدرمی در خرم‌آباد اظهار کرد: در پی گزارش همیاران محیط‌زیست مبنی بر شکار غیرمجاز حیات‌وحش در اطراف منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه خرم‌آباد، نیرو‌های یگان حفاظت محیط‌زیست استان با همراهی محیط‌بانان منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم‌آباد و پس از اخذ مجوز‌های قانونی، اقدام به بازرسی از منزل فرد متخلف کردند.



قاسم دلفانی گفت: در جریان این بازرسی، یک تروفه تاکسیدرمی بز کوهی و یک قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط شد که نشان‌دهنده اقدام به شکار غیرمجاز توسط این فرد است.



فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست لرستان افزود: پرونده این متخلف پس از تنظیم صورت‌جلسه اولیه جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده و ادوات کشف‌شده تا پایان روند دادرسی به‌صورت امانی نزد اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان باقی خواهد ماند.



دلفانی ضمن قدردانی از همکاری همیاران محیط‌زیست، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.