



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در راستای توجه به تیم‌های پایه برق شیراز و بازیکن سازی در این تیم مسعود مقیم مربی با دانش و با تجربه رئیس آکادمی باشگاه برق شیراز شد.

مسعود مقیم یکی از چهره‌های شاخص مربیگری در فوتبال پایه ایران شناخته می‌شود و در معرفی و حمایت بسیاری از فوتبالیست‌های فارسی به تیم‌های ملی نقش بسزایی داشته است.

او همچنین در دوران بازیگری به مدت ۱۰ سال در تیم برق و ۴ سال در مرصاد شیراز عضو بوده و از سال ۱۳۷۶ کار مربیگری را از تیم مرصاد در لیگ دسته ۲ کشور آغاز کرده است.

مقیم از سال ۱۳۸۰ به عنوان مربی تیم ملی نونهالان انتخاب شد و تا سال ۱۳۸۸ در رده‌های ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ ساله‌ها مربیگری کرد و عنوان قهرمانی در سه دوره ۱۴ و ۱۵ ساله‌ها را در پرونده خود دارد.

این مربی با دانش شیرازی همچنین به همراه تیم ملی جوانان موفق به صعود به مرحله بعد این رقابت‌ها شد.

مقیم متولد سال ۱۳۴۴ دارای مدرک مربیگری آ است که یک دوره حرفه‌ای مربیگری را هم در ژاپن گذرانده است.