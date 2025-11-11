پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد از افزایش چشمگیر و بیسابقه اعتبارات ملی برای احیا و نوسازی قنوات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، عباس حاجیحسینی ضمن اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال جاری، اعتبارات ملی اختصاص یافته به پروژههای قنوات در استان یزد رشد چشمگیری داشته، گفت: اعتبارات ملی با اولویتبندی دقیق، به منظور بازسازی، لایهروبی و نوسازی قنوات کهن و آسیبپذیر به استان یزد اختصاص یافته است.
وی هدف از تأمین این اعتبارات را پایدار آب مورد نیاز بخش کشاورزی، ایجاد ایمنی و حفاظت از این سازههای تاریخی و ارزشمند در برابر تهدیدات طبیعی بهویژه سیلابهای ناگهانی و بارندگیهای شدید بیان کرد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزدگفت: قنوات به عنوان شریانهای حیاتی و میراث ماندگار گذشتگان، نقش غیرقابل انکاری در پایداری کشاورزی و توسعه منطقه داشته و احیای این سرمایههای ملی، گامی اساسی در جهت افزایش بهرهوری آب، تضمین امنیت غذایی و صیانت از فرهنگ بومی ورشد پایدار استان یزد محسوب میشود.
حاجی حسینی در پایان خاطرنشان کرد: تخصیص این اعتبار، شاهد اجرای پروژههای گستردهای در زمینه مرمت دهانه قنوات، بدنه (استحکامبندی دیوارهها)، لایهروبی کف و همچنین نوسازی بخشهای فرسوده در شبکه قنوات استان یزد بوده که این اقدام علاوه بر جلوگیری از خطرات احتمالی، به افزایش دبی آب و تداوم جریان این منابع آبی ارزشمند منجر خواهد شد.