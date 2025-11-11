به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ؛ متخصص جراحی عمومی بیمارستان دکتر غرضی گفت: بیمار با شرایط بسیار وخیم که دچار سوراخ شدگی دئودنوم (روده کوچک) شده بود به این بیمارستان مراجعه کرد که به اتاق عمل منتقل شد.

دکتر مهرداد امینی افزود: با توجه به شدت و پیچیدگی عمل و حجم توده، بیمار به آی‌سی‌یو انتقال یافت و سپس عمل جراحی ویپل به طور کامل بر روی بیمار انجام شد.

وی افزود: جراحی ویپل یکی از درمان‌های استاندارد برای تومور‌های سرطانی پانکراس است و همچنین برای درمان التهاب پانکراس (پانکراتیت) و سرطان در قسمت فوقانی روده کوچک نیز تجویز شود.

دکتر امینی افزود: در حین عمل مشخص شد که علاوه بر سوراخ شدن، یک توده مشکوک به سرطان نیز وجود دارد.

دکتر قربانی مدیر گروه جراحی هم با اشاره به انجام موفق این عکل جراحی گفت:توده کل سر پانکراس و دئودنوم (روده کوچک) را درگیر کرده بود و احتمال تومور وجود داشت که پس از آزمایش‌ها مشخص شد توده خوش‌خیم بود و بیمار پس از ۱۰ روز با حال عمومی خوب مرخص شد.

بیمارستان غرضی یکی از بیمارستان‌های ملکی مدیریت درمان تامین اجتماعی در استان اصفهان است که شهریور ۷۵ در شمال شهر اصفهان به بهره برداری رسید.

این بیمارستان اکنون ارائه کننده خدمات اورژانس، اتاق عمل، زایشگاه و مراقبت‌های ویژه و خدمات بستری در بخش‌های داخلی، جراحی زنان و جراحی مردان شامل جراحی عمومی، ENT، چشم پزشکی، ارتوپدی، ارولوژی، جراحی، روانپزشکی، مامایی، زایشگاه، نوزادان و داخلی اعصاب است.