در راستای تنظیم بازار و حمایت از اقشار کم‌برخوردار، هزار تن گوشت گوسفندی با قیمت مصوب در سطح مشهد توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: این اقدام با هدف تأمین کالا‌های اساسی و کنترل قیمت‌ها در بازار انجام شد و بخشی از برنامه‌های دولت برای تنظیم بازار محسوب می‌شود.

محمدرضا عباسپور اعلام کرد: توزیع این محموله گوشت که از دام‌های مغولی تأمین شده، هم‌اکنون در حال انجام است تا بتواند به تنظیم قیمت گوشت کمک کند.

به گفته او این طرح به‌صورت مستقیم توسط مدیریت جهاد کشاورزی مشهد اجرا و نظارت می‌شود تا اطمینان حاصل شود که گوشت با قیمت مصوب به دست مصرف‌کنندگان هدف برسد.