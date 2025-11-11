به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: سهم چهارمحال و بختیاری از تولیدات کشاورزی کشور ۲ میلیون تن است.

سیدعباس میراحمدی گفت: در این میان، حدود ۳۶۰ هزار تن از تولیدات استان در حوزه باغبانی، ۳۹۸ هزار تن در بخش دامی، ۳۶ هزار تن در حوزه آبزی‌پروری، ۱۵ هزار و ۷۰۰ تن تولیدات گلخانه‌ای سبزی و صیفی و حدود ۵.۷ هزار تن قارچ خوراکی است و همچنین میزان تولیدات زراعی استان بالغ بر یک میلیون و ۳۳۰ هزار تن می‌باشد.

به گفته وی سهم تولیدات بخش کشاورزی استان از تولید ناخالص داخلی چهارمحال و بختیاری حدود ۲۱ درصد است و ارزش تولیدات کشاورزی استان حدود ۶.۱ درصد از کل ارزش تولیدات کشاورزی کشور را تشکیل می‌دهد.

معاون جهاد کشاورزی استان افزود: در سطح ملی نیز سهم ارزش تولیدات بخش کشاورزی کشور نسبت به کل تولید ناخالص داخلی حدود ۴.۸ درصد است که این امر بیانگر اهمیت بالای بخش کشاورزی در سطح استان و کشور می‌باشد.

سیدعباس میراحمدی افزود: چهارمحال و بختیاری در تولید محصولاتی از جمله ماهی و بادام رتبه اول کشور را دارد.