رویداد ملی ایران جان این روز‌ها در خراسان جنوبی در حال برگزاری است، اما این رویداد ملی دستاورد‌هایی برای آبادان و خرمشهر داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رویداد ملی و رسانه ایی ایران جان، به ابتکار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، تاریخی و گردشگری استان‌های کشور برای نخستین بار درخوزستان و در خردادماه برگزار شد.

طرحی که این روز‌ها در خراسان جنوبی شاهد برگزاری آن هستیم؛ اما خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای آبادان در گزارشی به دستاورد‌های این طرح به ویژه در حوزه خبر برای آبادان و خرمشهر پرداخته است.