به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، در جمع فرهنگیان شهر جندق گفت: مدرسه نقطه آغاز تغییر در نظام تعلیم و تربیت است و با ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های تحولی می‌توان مسیر دستیابی به عدالت آموزشی و پرورش نسلی خلاق و مسئولیت‌پذیر را هموار ساخت.

محمدرضا نظریان افزود: دولت چهاردهم با تأکید بر عدالت آموزشی و اجرای سند تحول بنیادین نگاه ویژه‌ای به کیفیت‌بخشی فضا‌های آموزشی و توانمندسازی معلمان دارد.

وی گفت: اگر قرار است تحولی در آموزش و پرورش شکل گیرد باید از مدرسه و معلم آغاز شود و توسعه مهارت‌های اجتماعی، مردم‌سالاری، مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های زندگی بخشی از اهداف تربیتی است.

فرماندار خور و بیابانک نیز با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق مختلف شهرستان گفت: تقویت فضا‌های آموزشی به‌ویژه در مناطق کم برخوردار از اولویت‌های شهرستان است و با همکاری نهاد‌های حمایتی و خیران بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام در حال تکمیل است.

علی اصغر ایرجی افزود: هدف از این اقدامات جلوگیری از محروم ماندن دانش‌آموزان به دلیل کمبود فضا و ارتقای کیفیت آموزشی از طریق تجهیز مدارس به فناوری‌های نوین و تربیت نیروی انسانی متخصص است.