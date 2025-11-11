رئیس مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد یزد از آمادگی کلینیک تخصصی گیاه‌پزشکی این دانشگاه برای ارائه خدمات تشخیصی و مشاوره‌ای به کشاورزان و باغداران استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز یزد، دکتر مهدی محمدیان با اشاره به اخذ مجوز رسمی این مرکز از سازمان نظام مهندسی و حفظ نباتات کشور گفت: این کلینیک با حضور اعضای هیأت علمی باسابقه و متخصص، نمونه‌های ریشه، خاک، کود و نهال مزارع و باغات را پذیرش و بررسی می‌کند.

وی افزود: تشخیص علمی انواع آفات و بیماری‌های گیاهی شامل قارچی، نماتدی و باکتریایی، شمارش نماتد‌های بیماری‌زا به همراه تفسیر تخصصی آزمایش‌ها و ارائه نسخه‌های کاربردی برای مصرف یا عدم مصرف نماتدکش‌ها از مهم‌ترین خدمات این مرکز است.

محمدیان تصریح کرد: این کلینیک علاوه بر خدمات آزمایشگاهی، در زمینه مدیریت و کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی نیز مشاوره تخصصی ارائه می‌دهد.

محل فعالیت این کلینیک «میدان عالم، دانشگاه آزاد اسلامی یزد» اعلام شده و کشاورزان و باغداران برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۱۳۱۵۶۰۹۲۱ تماس بگیرند.