به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ اویس حسین‌زاده گفت: تیم نام‌آوران خراسان شمالی جمعه میزبان تیم ستارگان پارس ساری خواهد بود؛ تیمی که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین تیم‌های حاضر در لیگ برتر کشتی آزاد کشور شناخته می‌شود.

حسین‌زاده افزود: از همه مردم شریف استان، به‌ویژه شهر بجنورد دعوت می‌کنیم با حضور در سالن مسابقات از کشتی‌گیران تیم نام‌آوران حمایت کنند و با تشویق‌های گرم خود، روحیه آنان را برای رقابت‌های پیش‌رو تقویت نمایند.