شبکه نمایش سیما از همین هفته باکس‌های ویژه آخر هفته خود را به نمایش فیلم‌های بروسلی اختصاص می‌دهد، همچنین تمرین مشارکت از مدرسه تا جامعه در ویژه برنامه «مثبت آموزش» زنده از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بروسلی یکی از مهمترین رزمی‌کاران تاریخ ساز در سینمای جهان محسوب می‌شود که مجموعه آثارش طی چند دهه در زمره محبوب‌ترین آثار گونه اکشن - ورزشی برای سینما دوستان قرار داشته است.

پخش ویژه سری فیلم‌های بروسلی از آنتن شبکه نمایش سیما از پنجشنبه ۲۲ آبان ساعت ۲۱ با فیلم «رئیس بزرگ» کلید می‌خورد و روز جمعه ۲۳ آبان ساعت ۱۹ فیلم «خشم اژدها» روی آنتن می‌رود.

در دومین پایان هفته در ساعت ۲۱ روز پنجشنبه ۲۹ آبان فیلم «راه اژدها» و در ساعت ۱۹ روز جمعه ۳۰ آبان فیلم «اژد‌ها وارد می‌شود» از این شبکه پخش می‌شود.

در دو روز پنجشنبه ۶ آذر و جمعه ۷ آذر هم دو قسمت فیلم «بازی با مرگ» به ترتیب در ساعت ۲۱ و ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

ویژه‌ برنامه «مثبت آموزش»

به مناسبت برگزاری انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی، ویژه‌برنامه‌ای از مجموعه «مثبت آموزش» امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ به‌صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

این برنامه با هدف تبیین جایگاه شورا‌های دانش‌آموزی و ترویج فرهنگ مشارکت در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها تولید شده است.

در ویژه‌ برنامه انتخابات، جمعی از مسئولان آموزش‌وپرورش ، فعالان دانش‌آموزی و اعضای شورا‌های ادوار گذشته حضور دارند تا ابعاد مختلف برگزاری انتخابات امسال، تغییرات آن نسبت به دوره‌های گذشته و اهداف تحولات جدید را بررسی کنند.

شعار امسال انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی بر «حل مسئله توسط دانش‌آموزان» و «ساخت ایران مقتدر» تأکید دارد و برنامه «مثبت آموزش» نیز در همین راستا، ظرفیت‌های این رویداد را به‌عنوان تمرینی برای مسئولیت‌پذیری، مشارکت اجتماعی و تربیت دانش‌آموزان مسئله‌محور به تصویر می‌کشد.