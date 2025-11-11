دادستانی استان سمنان با احصای وضعیت ۸۷ نقطه حادثه‌خیز در شهر‌ها و جاده های این استان ، این موارد را برای اصلاح به شهرداری‌ها ابلاغ کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سید حسن میرکمالی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با بیان اینکه حادثه خیز بودن این ۸۷ نقطه در شورای هماهنگی ترافیک استان سمنان به تصویب رسیده است گفت : بودجه مورد نیاز اصلاح این نقاط پیش‌بینی و به شهرداری‌های سراسر استان ابلاغ شده است.

وی افزود: از مجموع این نقاط، ۳۴ مورد مربوط به شهر سمنان و سایر موارد در شهرستان‌های دامغان، شاهرود، گرمسار، میامی و مهدی‌شهر قرار دارد.

میرکمالی با اشاره به تأکید رئیس کل دادگستری استان سمنان مبنی بر ضرورت ارتقای ایمنی معابر و پیشگیری از وقوع سوانح شهری و جاده‌ای گفت: در اجرای این دستور، دادستان‌های عمومی و انقلاب استان سمنان موظف شدند با همکاری شهرداران و پلیس راهور، جلسات مشترک برگزار و ضمن بازدید میدانی از محل، اصلاح و رفع خطر نقاط حادثه‌خیز را به‌صورت مستمر پیگیری کنند.

وی تاکید کرد : پس از اعلام گزارش شهرداری‌ها از رفع حادثه خیزی نیز، راستی‌آزمایی میدانی انجام خواهد شد تا از اجرای کامل مصوبات اطمینان حاصل شود.

معاون دادستان مرکز استان سمنان خاطرنشان کرد : با هماهنگی رئیس پلیس راهور و رئیس سازمان ترافیک شهرداری سمنان، بازدید میدانی از نقاط حادثه‌خیز شهر سمنان انجام شد و بررسی‌ها نشان داد تاکنون ۱۹ نقطه از ۳۴ نقطه حادثه‌خیز مصوب، اصلاح و رفع خطر شده و رفع اشکالات سایر نقاط در دست اقدام است.

میرکمالی تصریح کرد: با تعیین ضرب‌الاجل دوماهه، شهرداری سمنان موظف شده است نسبت به رفع و اصلاح تمامی نقاط حادثه‌خیز باقی‌مانده اقدام کند تا از بروز سوانح و خسارات جانی و مالی پیشگیری شود.