به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، معاون خدمات مشترکان شرکت آب و فاضلاب تهران در برنامه روی خط خبر گفت: امسال وارد ششمین سال خشکسالی شدیم و از ابتدای سال آبی که مهرماه می باشد هیچ بارندگی و بارشی در هیج نقطه ای نداشته ایم و شرایط به گونه ای است که کار ما را سخت تر می کند.

محمد اسماعیل محسنی نسب ادامه داد: در حال حاضر میزان ذخایر آب و منابع آب سطحی و زیرمینی به شدت کاهش پیدا کرده است به نحوه ای که کمبود و شرایط پیش رو به خوبی قابل مشاهده است و اگر نتوانیم صرفه جویی کنیم، به مشکل خواهیم خورد.

معاون خدمات مشترکان شرکت آب و فاضلاب تهران اضافه کرد: تمام نگاه ما به آذرماه است که بارندگی داشته‌ باشیم تا از این شرایط عبور کنیم و اگر بارندگی هم نداشته باشیم با کمک و همیاری هموطنان باید بتوانیم از این شرایط عبور کنیم‌.

محمد اسماعیل محسنی نسب افزود: الگوی مصرف در تهران ۱۲ هزار لیتر به ازای هر واحد مسکونی است و به ازای هر نفر ۱۳۰ لیتر در شبانه روز است و در حال حاضر چیزی بالغ بر ۳۴ درصد حاد مشترکان ما در این بخش قرار گرفته اند و سعی داریم که مشترکانی که بالای الگو، مصرف دارند بتوانیم به حد الگو برسانیم.

معاون خدمات مشترکان شرکت آب و فاضلاب تهران تصریح کرد: استفاده از کاهنده های مصرف آب یکی از راهکارهای مهم در صرفه جویی آب محسوب می شود به طوری که به ازای هر نفر ۴۰ تا ۶۰ لیتر صرفه جویی در پی خواهد داشت، استفاده از شیرهای هوشمند هم تا ۷۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی می کند، همچنین اگر ۵ دقیقه زمان استحمام کاهش پیداکند ۴۰ لیتر برای ما صرفه‌جویی در پی خواهد داشت.

محمد اسماعیل محسنی نسب تصریح کرد: همچنین نصب کاهندها هیچ تاثیری در فشار آب ندارد و فقط حجم آب را کم می کند، در حال حاضر ما نیازمند این هستیم که مشترکان ما همراهی کنند به طوری که با کمک مردم امسال ۱۰ درصد کاهش مصرف آب در مقایسه با سال گذشته داشته ایم و این عدد در تولید برای ۹۰ میلیون مترمکعب است و این عدد میزان آب یکی از سدهای ما محسوب می شود.