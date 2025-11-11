به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان غربی گفت: با تأکید استاندار محترم و در راستای سیاست‌های توسعه حمل‌ونقل هوایی، تصمیمات مهمی برای سرمایه‌گذاری و اقتصادی‌سازی فرودگاه‌های استان اتخاذ شده است.

عظیم طهماسبی مدیرکل فرودگاه‌های استان افزود: در دیدار با استاندار آذربایجان غربی، موضوع جذب سرمایه‌گذاران در حوزه زیرساخت‌های فرودگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جانبی فرودگاه‌ها برای ایجاد درآمد پایدار بررسی شد و مقرر گردید طرح‌های جدید در این زمینه با سرعت بیشتری پیگیری شود.

مدیرکل فرودگاه‌های استان گفت: احداث مرکز سی‌اِی‌تی فرودگاهی، ساخت هتل فرودگاهی و راه‌اندازی ترمینال بار هوایی از جمله طرح‌های مهم در دست اقدام در فرودگاه ارومیه است که اجرای آنها نقش مؤثری در توسعه صادرات، اشتغال‌زایی و ارتقای جایگاه اقتصادی استان خواهد داشت.

وی افزود: با بهره‌برداری از ترمینال بار هوایی ارومیه، محصولات تولیدی استان می‌تواند مستقیماً از طریق هوایی به کشور‌های همسایه صادر شود که این اقدام گامی مهم در جهت رونق اقتصادی و افزایش سهم آذربایجان غربی در صادرات ملی است.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت فرودگاه‌های دیگر استان گفت: در کنار توسعه فرودگاه ارومیه، برنامه‌های دقیقی برای ارتقای فرودگاه‌های خوی، ماکو و پیرانشهر پیش‌بینی شده است و فعال‌سازی کامل آنها از اولویت‌های اداره کل است.