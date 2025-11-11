پخش زنده
امروز: -
مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی از راه اندازی پایانه بار هوایی در فرودگاه بین المللی ارومیه، با هدف صادرات مستقیم محصولات تولیدی استان از طریق هوایی به کشورهای همسایه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی گفت: با تأکید استاندار محترم و در راستای سیاستهای توسعه حملونقل هوایی، تصمیمات مهمی برای سرمایهگذاری و اقتصادیسازی فرودگاههای استان اتخاذ شده است.
عظیم طهماسبی مدیرکل فرودگاههای استان افزود: در دیدار با استاندار آذربایجان غربی، موضوع جذب سرمایهگذاران در حوزه زیرساختهای فرودگاهی و بهرهگیری از ظرفیتهای جانبی فرودگاهها برای ایجاد درآمد پایدار بررسی شد و مقرر گردید طرحهای جدید در این زمینه با سرعت بیشتری پیگیری شود.
مدیرکل فرودگاههای استان گفت: احداث مرکز سیاِیتی فرودگاهی، ساخت هتل فرودگاهی و راهاندازی ترمینال بار هوایی از جمله طرحهای مهم در دست اقدام در فرودگاه ارومیه است که اجرای آنها نقش مؤثری در توسعه صادرات، اشتغالزایی و ارتقای جایگاه اقتصادی استان خواهد داشت.
وی افزود: با بهرهبرداری از ترمینال بار هوایی ارومیه، محصولات تولیدی استان میتواند مستقیماً از طریق هوایی به کشورهای همسایه صادر شود که این اقدام گامی مهم در جهت رونق اقتصادی و افزایش سهم آذربایجان غربی در صادرات ملی است.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت فرودگاههای دیگر استان گفت: در کنار توسعه فرودگاه ارومیه، برنامههای دقیقی برای ارتقای فرودگاههای خوی، ماکو و پیرانشهر پیشبینی شده است و فعالسازی کامل آنها از اولویتهای اداره کل است.