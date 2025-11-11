پخش زنده
امروز: -
مدیر فرودگاه بجنورد گفت: در راستای اجرای دستور مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران مبنی بر توسعه و نهادینهسازی استفاده از انرژیهای پاک، اولین نیروگاه خورشیدی در یکی از فرودگاههای کشور به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علی کاملی با بیان اینکه فرودگاه بجنورد به عنوان اولین پایگاه اجراکننده این طرح ملی انتخاب شده است، گفت: این نیروگاه ۶۰ کیلو واتی با اعتبار۲۸ میلیارد ریال به طور کامل از محل اعتبارات داخلی شرکت فرودگاهها تأمین شده است.
مدیر فرودگاه بجنورد افزود: فرودگاه بجنورد با صرفه جویی حدود سی درصدی در حاملهای انرژی در طول یکسال گذشته و هم اکنون با اجرای این طرح علاوه بر افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تأسیسات فرودگاهی، منجر به افزایش سرانه بهینهسازی مصرف حاملهای انرژی خواهد شد و به عنوان یک دستگاه برتر و پیش رو در این مهم، گامی بلند در راستای کاهش هزینههای عملیاتی، حفاظت از محیط زیست و عمل به مسئولیتهای اجتماعی برداشته است.