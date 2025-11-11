به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مجید رستگاری افزود: از این تعداد، ۹۴ حلقه چاه در مرکز استان، ۵۳ حلقه در نوشین‌شهر و ۳۶ حلقه در شهرستان مهاباد مسدود شده است.

او اضافه کرد: در همین بازه زمانی، ۴۶ دستگاه حفاری غیرمجاز نیز در سطح استان توقیف شده که ۲۰ مورد آن مربوط به مرکز استان بوده است.

به گفته رستگاری، برای مالکان این دستگاه‌ها پرونده قضایی تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع آبی مسئولیتی مشترک است، تصریح کرد: حفر چاه بدون مجوز و بهره‌برداری غیرقانونی از منابع آب، تخلف محسوب می‌شود و شرکت آب منطقه‌ای با جدیت با متخلفان برخورد خواهد کرد.