به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم ملی تنیس روی میز ایران با حضور محمد موسوی بابلی در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، به مدال نقره دست یافت.

این تیم که متشکل از محمد موسوی بابلی، بنیامین فرجی و امیرحسین هدایی بود، در دیدار نهایی با شکست مقابل تیم قدرتمند قزاقستان، به مقام دوم این رقابت‌ها رسید.

با این نتیجه، محمد موسوی بابلی به عنوان اولین ورزشکار مازندرانی در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی موفق به کسب مدال نقره در بخش تیمی شد.

این موفقیت در حالی به دست آمده که تیم ملی تنیس روی میز ایران در رقابت‌های سخت بین‌المللی حاضر شده و با بهترین تیم‌های جهان به رقابت پرداخته است.