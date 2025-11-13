به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون سوادآموزی اداره کل آموزش‌وپرورش استان زنجان،از اعلام آمادگی بیش از ۴۰۰ معلم و کارمند فرهنگی برای تدریس در کلاس‌های سوادآموزی خبر داد و این استقبال گسترده را نشانه‌ای از شور خدمت و عزم جدی فرهنگیان در مسیر ریشه‌کنی بی‌سوادی دانست.

امیر طوماری، با قدردانی از تلاش آموزش‌دهندگان و عوامل فعال در حوزه سوادآموزی، گفت: در سال تحصیلی گذشته حدود ۱۵۰ آموزش‌دهنده در استان فعالیت داشتند و امسال با انتشار فراخوان عمومی، بیش از ۴۰۰ نفر از فرهنگیان برای همکاری در این حوزه اعلام آمادگی کرده‌اند که این استقبال کم‌سابقه، مایه خرسندی است.

وی با تأکید بر لزوم نوآوری و پژوهش‌محوری در آموزش اظهار داشت: در دنیای امروز، جذب بی‌سوادان و کم‌سوادان تنها با رویکرد‌های علمی و داده‌محور ممکن است. بهره‌گیری از پژوهش‌های کاربردی می‌تواند ما را در طراحی برنامه‌هایی متناسب با نیاز‌های واقعی جامعه‌یاری کند.

طوماری همچنین به جمع‌بندی نظام مسائل حوزه سوادآموزی استان اشاره کرد و افزود: امسال با همکاری کارشناسان، سه محور اصلی شامل جذب، نگهداشت و ارتقای کیفیت آموزش سوادآموزان شناسایی و برای بررسی در شورای پشتیبانی سوادآموزی استان ارائه شده است.

معاون سوادآموزی استان زنجان، جذب و نگهداشت بی‌سوادان و کم‌سوادان را مهم‌ترین چالش این حوزه دانست و تصریح کرد: برای تحقق هدف ریشه‌کنی بی‌سوادی، همه دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی و مردم باید پای‌کار بیایند. معرفی افراد بی‌سواد به مدارس محله و همکاری عمومی در شناسایی آنان، گامی مؤثر در مسیر عدالت آموزشی است.

طوماری در پایان خاطرنشان کرد: سوادآموزی تنها آموزش خواندن و نوشتن نیست، بلکه گشودن در‌های آگاهی، خودباوری و رشد اجتماعی است. همراهی فرهنگیان و مردم، سرمایه‌ای گران‌سنگ برای ساختن جامعه‌ای آگاه‌تر و آینده‌ای روشن‌تر به شمار می‌آید.