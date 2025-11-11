پخش زنده
امروز: -
بر اساس اعلام شرکت بورس انرژی ایران، معاملات گواهی تولید برق تجدیدپذیر (REC) از روز چهارشنبه ۲۱ آبانماه ۱۴۰۴ در بورس انرژی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس اعلام رسمی شرکت بورس انرژی ایران، معاملات گواهی تولید برق تجدیدپذیر (REC) از روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۴ آغاز میگردد.
بر این اساس، کلیه نیروگاههای دارای الحاقیه قراردادهای موضوع ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و نیز نیروگاههایی که قرارداد فروش برق خود را در تابلوی برق سبز بورس انرژی منعقد کردهاند، لازم است نسبت به ثبتنام در سامانه otc.iee.ir طبق دستورالعمل و راهنمای پیوست اقدام کنند.
گفتنی است اطلاعات مربوط به سفارشها و قیمتهای معاملاتی در بخش «بورس انرژی»، تابلوی «گواهی سپرده حاملهای انرژی» در سایت tsetmc.com و اطلاعات مربوط به انبارها در وبسایت رسمی بورس انرژی ایران به آدرس iee.ir در دسترس عموم قرار دارد.
همچنین تأکید شده است تمامی فرآیندهای مرتبط با صدور، معامله، اعمال و تسویه گواهیهای مذکور، بر اساس دستورالعمل «تسویه گواهی تولید برق تجدیدپذیر در بورس انرژی» ابلاغی وزارت نیرو انجام خواهد شد.