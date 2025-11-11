به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، شایسته با اشاره به هفته ملی دیابت از ۱۷ تا ۲۳ آبان گفت: روند بیماریابی دیابت در خراسان جنوبی سه برابر افزیش یافته و از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ سه برابر افزایش یافته و تاکنون بیش از ۳۰ هزار بیمار دیابتی در استان شناسایی شده‌اند.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار، تاکنون ۳۰ هزار و ۷۱۱ بیمار دیابتی در خراسان جنوبی شناسایی شده‌اند که افزایش روند شناسایی بیماران نشان‌دهنده بهبود غربالگری، افزایش آگاهی مردم و تقویت خدمات بهداشتی است، هرچند هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

معاون بهداشتی علوم پزشکی خراسان جنوبی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۳۴ هزار و ۲۱۴ آزمایش قند خون در سطح استان انجام شده است و نتایج نشان می‌دهد که قند خون ۱۸ هزار و ۶۲ نفر از این بیماران در محدوده مطلوب قرار دارد که این یعنی حدود ۵۳ درصد بیماران شناسایی‌شده درمان مؤثر دریافت می‌کنند و کنترل مناسبی بر بیماری خود دارند.

شایسته با بیان اینکه کمترین میزان شیوع مربوط به شهرستان سربیشه با ۵.۷۶ درصد و بیشترین میزان مربوط به شهرستان بشرویه با ۹ درصد است گفت: در مجموع، میانگین شیوع دیابت در جمعیت بالای ۳۰ سال در استان ۶.۷۳ درصد است و این رقم در مناطق شهری و روستایی تقریباً برابر است، اما در شهر‌ها نیاز به بیماریابی دقیق‌تر و گسترده‌تری داریم.