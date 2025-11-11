به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان گفت: تابلو‌ها و علائم جاده‌ای در راستای افزایش ضریب ایمنی راه‌ها و ارتقای ایمنی جاده‌های ارتباطی و همچنین کاهش تصادفات جاده‌ای نقش بسزایی دارند.



عارف امرایی خاطرنشان کرد: در هفت‌ماهه سال جاری، ۲۷ هزار و ۸۳۵ انواع تابلو و علائم افقی و عمودی در محور‌های اصلی، فرعی و روستایی نصب شده است.



به گفته مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، از این تعداد ۱۶ هزار و ۷۵۰ مربوط به علائم افقی (بشکه ایمنی، استوانه ایمنی، چشم‌گربه‌ای) و ۱۱ هزار و ۸۵ عدد مربوط به علائم عمودی (اخطاری و انتظامی) است.



امرایی بیان داشت: همچنین طی این مدت ۴۸۰ مترمربع تابلو اطلاعاتی با هدف افزایش ایمنی سفر‌ها و بهبود شرایط ترافیکی در جاده‌ها بهسازی و نصب شده است.