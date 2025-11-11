پخش زنده
آیین افتتاحیه دومین جشنواره شهرداران مدارس در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی اردبیل برگزار و حکم تعدادی از شهرداران مدارس به صورت نمادین به آنها اعطا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیین افتتاح دومین جشنواره «شهرداران مدارس» با حضور معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، فرهنگیان، اولیا و دانشآموزان در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی اردبیل برگزار شد.
در این مراسم، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان اردبیل با بیان اینکه تربیت شهروند مسئول، آگاه و قانونمدار از اهداف اصلی نظام تعلیم و تربیت است، گفت: جشنواره شهرداران مدارس بستری ارزشمند برای تمرین مسئولیت پذیری، روحیه مشارکت، نظم و کار گروهی در میان دانشآموزان فراهم میکند. وقتی دانشآموزان در نقش شهردار، معاون یا عضو شورای مدرسه فعالیت میکنند، در واقع مفاهیم شهروندی، احترام به قانون، رعایت حقوق دیگران و احساس تعلق به جامعه را در محیطی واقعی و آموزشی تجربه میکنند.
پرویز اصغری افزود: ما به دنبال آن هستیم که مدرسه فقط محل یادگیری دروس نباشد، بلکه به مرکزی برای زندگی اجتماعی تبدیل شود؛ جایی که دانشآموز یاد بگیرد چگونه تصمیم بگیرد، مسئولیت بپذیرد و برای پیشرفت جمعی تلاش کند. در همین راستا، جشنواره شهرداران مدارس فرصت مناسبی برای شکوفایی استعدادهای مدیریتی و اجتماعی دانشآموزان به شمار میرود.
اصغری با اشاره به رویکرد تربیت محور آموزش و پرورش استان اردبیل خاطرنشان کرد: تربیت در بستر تجربه معنا پیدا میکند. وقتی دانشآموز در فضای مدرسه مسئولیتی بر عهده میگیرد، نظم و مشارکت را به صورت عملی میآموزد و این مهارتها در آینده زندگی فردی و اجتماعی او تأثیرگذار خواهد بود.
گفتنی است اجرای سرودهای دانشآموزی، نمایشهای فرهنگی، شاهنامه خوانی و تجلیل از دانش آموزان از دیگر برنامههای این مراسم بود.