در جلسه شورای بهداشت شهرستان کهک مقرر شد در خصوص برگزاری کلاسهای آمادگی قبل از زایمان تمهیدات لازم اندیشیده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در این جلسه که با محوریت حمایت از مشوقهای قانون جوانی جمعیت برگزار شد، مقرر شد سالن ورزشی امور ورزش و جوانان به صورت موقت برای برگزاری کلاسهای آموزشی قبل از زایمان در اختیار مسئولان مربوطه قرار گیرد.
جلسه شورای بهداشت شهرستان کهک بریاست فرماندار کهک و با حضور اعضای این شورا در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان کهک برگزار شد
همچنین مقرر شد بخشی از مالیات و کمکهای خیران شهرستان به ساخت کلاسهای آمادگیهای قبل از زایمان اختصاص یابد.
شناسایی مشکلات اجتماعی در مدارس دخترانه متوسطه اول و دوم با همکاری اداره آموزش و پرورش و توجه ویژه به ایمنی استخرهای کشاورزی و مرغداریهای منطقه به منظور جلوگیری از سقوط کودکان، از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.