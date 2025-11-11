حیدری گفت: نخستین گروه پسران دانش آموز در کهگیلویه و بویراحمد اول آذر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول اردو‌های راهیان نور و گردشگری سپاه فتح استان گفت: نخستین گروه پسران دانش آموز استان در قالب اردو‌های راهیان نور روز‌های اول و دوم آذر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند.

سرهنگ مهدی حیدری مدت زمان برگزاری این اردو‌ها را ۳ روز اعلام کرد و افزود: این دانش اموزان در روز اول، دانش‌آموزان از یادمان شهدای طلائیه، منطقه عملیاتی علقمه (یادمان شهدای عملیات کربلای چهار) و شلمچه دیدن کرده و دروز دوم نیز به هویزه و یادمان معراج شهدای اهواز اعزام می‌شوند.

سرهنگ حیدری با بیان اینکه اعزام دختران دانش آموز به مناطق عملیاتی از اول آبانماه جاری آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد، اضافه کرد: تاکنون دو هزار و پنجاه نفر از دانش‌آموزان دختر از سراسر استان اعزام شده‌اند و تا ۲۵ آبان در قالب دو کاروان دیگر حدود هزار و ۲۰۰ نفر دانش اموز دهتر به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند.

حیدری هدف از برگزاری اردو‌های راهیان نور، آشنایی دانش‌آموزان با رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و از خودگذشتگی‌های شهدا و رزمندگان دانست و گفت: در این بازدید‌ها از روایتگری راویان استانی و رزمندگان دوران دفاع مقدس استفاده می‌شود و برنامه‌هایی شامل مسابقات فرهنگی و بازدید از رزمایش ستارگان زمینی نیز برگزار می‌شود.