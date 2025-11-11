پخش زنده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد: اجرای عملیات آبخیزداری میتواند تا ۵۰ درصد در کاهش خسارتها و تعدیل اثرات خشکسالی مؤثر باشد.
باقری در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: در سال جاری ۴۰ پروژه سازهای و بیولوژیک در قالب طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری در سطح ۲۹ حوضه بحرانی استان در حال اجراست که با اعتباری بالغ بر ۱۱۱ میلیارد تومان از محل منابع ملی، استانی و اعتبارات محرومیتزدایی دنبال میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای آبخیزداری در مناطق خشک و کمبارش بیان کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و وقوع سیلابهای نادر، اما خسارتزا در سالهای اخیر، اجرای عملیات آبخیزداری میتواند حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در کاهش خسارتها و تعدیل اثرات خشکسالی مؤثر باشد.
وی افزود: استان یزد دارای ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار وسعت حوضههای آبخیز است که تاکنون مطالعات لازم در بخش عمدهای از آن انجام شده و در سال جاری، ۲۹ حوضه بحرانی و دارای اولویت در دستور کار اجرای پروژهها قرار گرفته است.»
مدیرکل منابع طبیعی استان ادامه داد: در قالب این طرحها، ۴۰ پروژه سازههای آبی، خاکی و سنگ و سیمانی در حال اجراست که عمدتاً با هدف کنترل سیلاب، تقویت آبهای زیرزمینی و توانمندسازی جوامع محلی طراحی شدهاند. مجموع اعتبارات این پروژهها به حدود ۱۱۱ میلیارد تومان میرسد که از محل منابع مختلف ملی، استانی و محرومیتزدایی تأمین شده است.
باقری با اشاره به اعتبار ۶۱ میلیارد تومانی مناطق کمتر توسعهیافته برای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری افزود: در ۱۳ حوضه آبخیز استان پروژههای ویژهای در حال انجام است و حدود ۱۷ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان برای بازسازی و مرمت ۱۲ پروژه پیشین هزینه میشود.
وی در ادامه گفت: در ۱۶ حوضه آبخیز فاقد سد نیز با بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار، اقداماتی مانند نهالکاری، احداث بندهای سنگ و سیمان و اجرای عملیات فاروپارک در دست انجام است. این پروژهها بیشتر در شهرستانهای میبد، اشکذر، تفت، مهریز، بهاباد و ندوشن اجرا میشوند.
مدیرکل منابع طبیعی استان با اشاره به حجم عملیات خاکی در این طرحها اظهار کرد: در مجموع، بیش از ۶۹ هزار مترمکعب عملیات خاکی در حوضههای مختلف در دست اجراست و همزمان برنامههای توانمندسازی جوامع محلی نیز در شهرستانهای اشکذر، بهاباد، میبد و تفت دنبال میشود.
او درباره پروژههای شاخص سال جاری گفت: در حوزه خوانسار شهرستان خاتم حدود پنج میلیارد تومان اعتبار برای اجرای عملیات سنگ و سیمانی و بیولوژیکی اختصاص یافته است و در حاشیه کویر مرکزی شهرستان اردکان نیز با سه میلیارد تومان اعتبار، طرحهای مدیریت روانآبها در حال اجراست.»
باقری در پایان با تأکید بر نقش این طرحها در توسعه پایدار منابع طبیعی خاطرنشان کرد: با تخصیص اعتبارات امسال، حدود ۴۰ سازه آبی و خاکی در سطح بیش از ۲۵۰ هکتار اراضی احیایی ایجاد میشود و اثرات آن در بهرهبرداری بهینه از منابع آب و خاک و کاهش خسارات ناشی از سیلابها بهزودی ملموس خواهد بود.