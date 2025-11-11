پخش زنده
امروز: -
مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور اعلام کرد: شرکتهای دانشبنیان میتوانند برای انجام آزمونهای تخصصی مورد نیاز در فرآیند توسعه محصولات خود، از حمایتهای بلاعوض صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیر یونسیان، مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور با اشاره به اجرای طرح حمایت از آزمونهای تخصصی شرکتهای دانشبنیان گفت: در راستای پشتیبانی از تحقیق و توسعه محصولات دانشبنیان و تسهیل ورود آنها به بازار، صندوق نوآوری و شکوفایی از محل اعتبارات حمایتی خود، تا ۷۰ درصد هزینه انجام آزمونهای تخصصی را به صورت بلاعوض پرداخت میکند.
یونسیان افزود: بر اساس این طرح، شرکتهای دانشبنیان میتوانند تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان در سال از این حمایت برخوردار شوند؛ بهگونهای که سقف هر درخواست ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. این حمایت تنها به محصولات دانشبنیان اختصاص دارد و دریافت آن منوط به انجام آزمون در آزمایشگاههای دارای گواهینامه تأیید صلاحیت ISO/IEC ۱۷۰۲۵ یا مجموعههای همکار مورد تأیید نهادهای ذیربط است.
وی تأکید کرد: شرکتهای دارای درآمد عملیاتی بیش از ۳۵ میلیارد تومان طبق آخرین اظهارنامه مالیاتی، مشمول این حمایت نیستند. همچنین لازم است متقاضیان پیش از انجام آزمون، درخواست خود را در سامانه غزال به ثبت برسانند.
به گفته مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور، فرآیند دریافت این حمایت از طریق سامانه غزال انجام میشود و متقاضیان پس از ثبت درخواست و دریافت تأییدیه از مدیریت توانمندسازی صندوق نوآوری، میتوانند مراحل ارجاع به کارگزار، انجام آزمون و ارائه مدارک را پیگیری کنند. پس از تأیید نهایی و بررسی مستندات پرداخت، حمایت مالی حداکثر ظرف ۲۰ روز کاری به حساب شرکت دانشبنیان واریز میشود.
یونسیان با اشاره به مدارک مورد نیاز برای بهرهمندی از این طرح گفت: شرکتها باید گزارش آزمون، فاکتور رسمی هزینهها، مدارک پرداخت وجه و نامه رسمی درخواست حمایت خطاب به مدیریت توانمندسازی را ارائه کنند. در صورت تأخیر بیش از ۶ ماه میان انجام آزمون و ثبت درخواست پرداخت، امکان استفاده از حمایت وجود نخواهد داشت.
مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور در پایان با دعوت از شرکتهای دانشبنیان برای استفاده از این ظرفیت حمایتی اظهار کرد: این گرنت آزمایشگاهی میتواند به توسعه محصولات، ارتقای کیفیت آزمونها و تسریع مسیر تجاریسازی فناوریها کمک کند.
متقاضیان میتوانند از طریق سامانه غزال به نشانی ghazaal.inif.ir ثبتنام و فرآیند درخواست خود را آغاز کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر نیز پشتیبانی سامانه از طریق شماره ۰۲۱۴۲۱۷۰۷۷۷ در دسترس است.