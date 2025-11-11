کاهش ذخایر خونی در قزوین؛ نیاز فوری به مشارکت مردمی
ادارهکل انتقال خون استان قزوین با صدور اطلاعیهای نسبت به کاهش نگرانکننده ذخایر خونی در استان هشدار داد و از شهروندان دعوت کرد با حضور در مراکز انتقال خون، در تأمین خون مورد نیاز بیماران مشارکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، بر اساس این اطلاعیه، در حال حاضر بیشترین کمبود مربوط به گروههای خونی کمیاب O منفی و A منفی است که نقش حیاتی در درمان بیماران اورژانسی، مادران باردار و مبتلایان به بیماریهای خاص دارند.
مسئولان انتقال خون تأکید کردند که فرآیند اهدای خون کاملاً ایمن، سریع و تحت نظارتهای بهداشتی انجام میشود و هر واحد خون اهدایی میتواند جان سه بیمار را نجات دهد.
شهروندان میتوانند با مراجعه به پایگاههای انتقال خون در سطح استان، به این حرکت انساندوستانه بپیوندند و سهمی در نجات جان همنوعان خود داشته باشند.
مرکز اهدای خون قزوین از ساعت ۸ تا ۲۰، مرکز تاکستان از ۸ تا ۱۳، تیم سیار روزهای سهشنبه در بوئین زهرا و در روزهای چهارشنبه در آبیک از ساعت ۸ و سی دقیقه تا دوازده و سی دقیقه پذیرای اهداکنندگان خون هستند.