مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون ایران و حسنی هاضم، رئیس فدراسیون مصر در حاشیه مسابقات قهرمانی جهان که در قاهره برگزار میشود، دیدار کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رئیس فدراسیون ایران، ضمن تشکر از آقای حسنی هاضم به علت پیگیری صدور روادید تیم ایران، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک همکاریهای دو کشور در زمینه تیراندازی افزایش یابد.
در این ملاقات، توافق شد که پس از موافقت وزارت ورزش مصر، تفاهمنامهای برای همکاری بیشتر بین دو کشور به امضا برسد. بر اساس قوانین مصر، این تفاهمنامه ابتدا باید به تایید وزارت ورزش برسد.
پس از پایان جلسه، به دعوت رئیس فدراسیون مصر، ضیافت ناهاری برگزار شد و هدایایی بین دو رئیس فدراسیون تبادل گردید.