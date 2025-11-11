پخش زنده
دومین دوره جشنواره بینالمللی عکس ایران جوان با برگزاری مسابقۀ عکس تصویر جوان ایرانی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه و با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری تصویر سال ایرانیان، دومین دوره جشنواره بینالمللی عکس ایران جوان را با برگزاری مسابقۀ عکس "تصویر جوان ایرانی" برگزار میکند.
این جشنواره با هدف نمایش نقش و جایگاه جوانان ایرانی در بستر خانواده و جامعه از نگاه هنرمندان عکاس، در چهار بخش اصلی شامل عکاسی با دوربین ،عکاسی با موبایل ،جهان جوان (بخش بینالملل، عکاسی با دوربین و موبایل) ، زعفران، گرمابخش خانوادههای ایرانی (بخش ویژه، عکاسی با دوربین و موبایل) برگزار می شود.
موضوعات مسابقه اصلی شامل روابط عاطفی میان جوانان و خانواده (پدر و مادر، خواهر و برادر، مادربزرگ و پدربزرگ) ، نقش جوانان در ایجاد نشاط و امید در جامعه ، جایگاه مادران در تربیت و ارتقای سلامت جامعه جوان ، مراسم ازدواج در شهرها و روستاهای ایران ، موفقیتهای ملی و بینالمللی جوانان ایرانی در عرصههای علمی، هنری، ورزشی و نقش جمعیت جوان در تاریخ، تمدن و فرهنگ امروز و فردای ایران است .
آخرین مهلت ارسال آثار ۳ آذر ۱۴۰۴ اعلام شده است و اسامی راهیافتگان ۱۵ آذر ۱۴۰۴ از طریق سایت iranjavanth.com اعلام خواهد شد.
همچنین نمایشگاه آثار این جشنواره ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه برگزار می شود.
همچنین به نفرات برتر این جشنواره جوایزی اهدا می شود.