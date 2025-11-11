به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، در دومین نمایشگاه نقاشی هنرمند خردسال «کی‌سان امانی»، ۴۲ اثر نقاشی با تکنیک گواش و پاستل و به سبک انتزاعی در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.

علاوه بر این آثار، تقدیرنامه‌های بین‌المللی این هنرمند نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.





این نمایشگاه تا ۲۲ آبان در نگارخانه استاد آریانپور مجتمع فرهنگی هنری غدیر، آماده بازدید علاقه‌مندان است.