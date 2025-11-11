پخش زنده
شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز ۲۰ آبان برای هفتمین روز پیاپی وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح امروز با میانگین ۱۲۶ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) ثبت شد.
براین اساس، شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۵۴، رهنان و ولدان ۱۵۷ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه کردآباد با عدد ۲۱۳ AQI بنفش و بسیار ناسالم را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۱۱۸، بزرگراه خرازی ۱۰۹، زینبیه ۱۲۵، خیابان فرشادی ۱۱۵، فیض ۱۴۲، بولوار کاوه ۱۴۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه رودکی با عدد ۸۶، دانشگاه صنعتی ۷۵، میرزا طاهر ۹۲ و هزار جریب ۸۰ AQI قابل قبول است.
امروز همچنین ایستگاه خمینی شهر از دسترس خارج است. این ایستگاه طی روزهای اخیر شرایط قرمز آلودگی را نشان میداد. همچنین ایستگاه قهجاورستان امروز هم در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
هواشناسی اصفهان اعلام کرد غبار صبحگاهی پدیده غالب مناطق مرکزی استان تا پایان هفته خواهد بود که کاهش کیفیت هوا را به دنبال دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.