تعدادی از دانش‌آموزان ارومیه ای ، به‌عنوان «سفیران استاندارد» مسئولیت ترویج این فرهنگ ارزشمند را در مدرسه و جامعه برعهده گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی، در حاشیه اجرای طرح «سفیر استاندارد» در مدارس ارومیه اظهار کرد:برای ترویج فرهنگ استاندارد و ارتقای آگاهی نسل آینده، این اداره‌کل اقدام به اجرای طرح «سفیر استاندارد» در مدارس شهر ارومیه کرده است.

ابراهیم فخری ادامه داد: این طرح با هدف نهادینه‌سازی ارزش‌های استانداردسازی در میان دانش‌آموزان، شامل برنامه‌هایی، چون بازدید‌های علمی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، و توزیع بسته‌های اطلاع‌رسانی بود. در جریان این برنامه، دانش‌آموزان به‌صورت فعال با مفاهیم استاندارد، نقش آن در سلامت و ایمنی محصولات، و اهمیت رعایت استاندارد‌ها در زندگی روزمره آشنا شدند.

به گفته وی دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این طرح، به‌عنوان «سفیران استاندارد» مسئولیت ترویج این فرهنگ ارزشمند را در محیط مدرسه و جامعه برعهده گرفتند.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی، با بیان اینکه استقبال گسترده مدیران مدارس، معلمان و دانش‌آموزان از این برنامه نشان‌دهنده ظرفیت بالای نظام آموزشی در پذیرش و گسترش مفاهیم کیفی و فرهنگی است بر ضرورت استمرار چنین فعالیت‌هایی، تاکید کرد و اجرای طرح «سفیران استاندارد» را گامی مؤثر در مسیر توسعه فرهنگی، ارتقای کیفیت زندگی و آگاهی‌بخشی به آینده‌سازان کشور دانست.