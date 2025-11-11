مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا امروز در بنگلادش پیگیری شد و کمانداران کشورمان در مرحله حذفی به مصاف رقبای خود رفتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج کمانداران کشورمان به شرح زیر است:

ریکرو مردان:

محمدحسین گلشنی پس از استراحت در دور اول و دوم مسابقات حذفی، امروز در دور سوم به مصاف نماینده ازبکستان رفت و با نتیجه ۷ بر یک به برتری رسید. گلشنی در یک هشتم نهایی به مصاف کمانداری از هند رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ شکست خورد.

رضا شبانی پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، در دور دوم به مصاف کمانداری از قطر رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به پیروزی رسید. وی در یک شانزدهم نهایی به مصاف کمانداری از کره‌جنوبی رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد.

محمدطا صفری پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، در دور دوم به مصاف کمانداری از امارات رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید. وی در یک شانزدهم نهایی به مصاف کمانداری از کره‌جنوبی رفت و با نتیجه ۶ بر صفر شکست خورد.

ریکرو بانوان:

ریحانه زارع در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف مبینا ملاجعفری دیگر نماینده ایران رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید. وی در یک شانزدهم نهایی به مصاف کمانداری از کره‌جنوبی رفت و با نتیجه ۷ بر یک به برتری رسید. وی در یک هشتم نهایی با نتیجه ۶ بر ۵ از سد نماینده چین‌تایپه گذشت و به جمع هشت کماندار برتر راه یافت. وی در یک چهارم نهایی مقابل کمانداری از هند با نتیجه ۷ بر یک شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

سارا بابایی در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از مالزی رفت و با نتیجه ۶ بر ۵ به برتری رسید. وی در یک شانزدهم نهایی به مصاف کمانداری از ویتنام رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به برتری رسید. وی در یک هشتم نهایی با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل نماینده چین‌تایپه مغلوب شد.

مبینا فلاح در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از فلسطین رفت و با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید. وی در یک شانزدهم نهایی به مصاف کمانداری از هند رفت و با نتیجه ۷ بر ۳ شکست خورد.

کامپوند مردان:

فرهنگ خداپرست پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی روز سه شنبه با کمانداری از بوتان بازی کرد و با نتیجه ۱۴۱ بر ۱۴۰ شکست خورد.

آرمین پاکزاد در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از فلسطین رفت و با نتیجه ۱۴۶ بر ۱۲۲ به برتری رسید. وی در یک شانزدهم نهایی به مصاف کمانداری از ویتنام رفت و با نتیجه ۱۴۴ بر ۱۴۳ شکست خورد.

میلاد رشیدی در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف کمانداری از سریلانکا رفت و با نتیجه ۱۴۳ بر ۱۳۵ به برتری رسید. وی در یک شانزدهم نهایی به مصاف کمانداری از هند رفت و با نتیجه ۱۴۷ بر ۱۴۳ شکست خورد.

کامپوند بانوان:

بیتا عاشق‌زاده پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، سه‌شنبه در دور دوم به مصاف کمانداری از بنگلادش رفت و با نتیجه ۱۴۱ بر ۱۳۹ به پیروزی رسید. وی در یک هشتم نهایی مقابل کمانداری از هند با نتیجه ۱۴۲ بر ۱۳۸ شکست خورد.

فاطمه باقری پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، امروز در دور دوم به مصاف کمانداری از بنگلادش رفت و با نتیجه ۱۴۵ بر ۱۴۳ شکست خورد.

گیسا بایبوردی پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، امروز در دور دوم به مصاف کمانداری از چین‌تایپه رفت و با نتیجه ۱۳۹ بر ۱۳۶ شکست خورد.

شیوا بختیاری پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، امروز در دور دوم به مصاف کمانداری از کره‌جنوبی رفت و با نتیجه ۱۴۰ بر ۱۳۵ شکست خورد.