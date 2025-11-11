به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان و کارکنان فراجا و نیرو‌های مسلح، خانواده‌های معظم شاهد و قشر‌های مختلف مردم پیکر پاک شهید مدافع امنیت سرگرد حجت الله ولی زاده در شهرستان رامشیر تشییع شد.

در این مراسم شرکت کنندگان با عزاداری و سوگواری در رثای اهل بیت (ع)، پیکر مطهر این شهید گرانقدر را تشییع کردند و با آرمان‌های این مدافع امنیت تجدید میثاق کردند.

عصر امروز نیز پیکر پاک سرگرد شهید ولی زاده که روز گذشته در درگیری با سارقان مسلح به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، در شهر جایزان شهرستان امیدیه تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.